Santoni, giornalista: “Positivi COVID in Nazionale? C’è preoccupazione”

Su Radio Marte, è intervenuto Andrea Santoni, giornalista, ecco le sue parole: “Nazionale? Calcio particolare, non si fa un discorso di continuità diretta e non è facile trovare il filo del ragionamento. Alle volte noi siamo severi anche nei giudizi perché applichiamo lo stesso metro di paragone dei club. Chiaramente le aspettative si sono alzate e poi c’è un fatto: questa squadra vince sempre. Di riffa o di raffa, spesso giocando bene ma anche in maniera meno brillante, spesso riesce a vincere. E non è scontato. Le avversarie non sono di primo rango ma per esempio la Germania è stata battuta dalla Macedonia in casa. La nostra Nazionale va seguita con affetto e attenzione. Positivi COVID-19 in Nazionale? C’è grande preoccupazione. Il protocollo della Nazionale è molto attento, lo staff medico di assoluto valore. Speriamo la situazione rimanga controllata e contenuta”.