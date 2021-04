Per Gattuso e il Napoli saranno 20 giorni da finalissime

La pausa per le Nazionali, non hanno fatto dormire i tifosi del Napoli, ma soprattutto Gennaro Gattuso, perchè temeva notizie non buone, ma per fortuna è filato tutto liscio. Dal Crotone, fino al match contro la Lazio, saranno 20 giorni intensi, da finalissima per tutta la compagine azzurra. A cominciare da sabato, dove i calabresi sono ultimi, ma non rassegnati ad essere la vittima sacrificale. Si proseguirà mercoledì 7 Aprile con il recupero contro la Juventus, partita che doveva essere giovata il 4 Ottobre, ma per la vicenda dell’Asl Napoli 2, nacquero non pochi disguidi. A seguire la sfida di Genova contro gli ex Ranieri, Quagliarella, Tonelli e Gabbiadini, la Sampdoria che ha già bloccato alcune big del campionato come Inter, Atalanta e Lazio su tutte. Infine la doppia gara interna contro Inter e Lazio. Insomma il termine finalissime potrebbe essere eccessivo, ma mai fu così decisivo per centrare la Champions, card d’oro per la stagione del Napoli.

La Redazione