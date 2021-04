Paoluzzi, giornalista: “Koulibaly? Penso che il treno per una big sia saltato”

Su Radio Marte, è intervenuto Valentin Paoluzzi, giornalista, ecco le sue parole: “Maradona e la danza all’Olympiastadion? Sul momento si capiva già la particolarità del momento, si stava vivendo qualcosa di particolare. Abbiamo intervistato il regista belga che aveva fatto le riprese quella sera e un collega dovrebbe intervistare anche Careca. Ci sono tanti bei ricordi, i napoletani sul posto erano tanti e lo sappiamo, sono grandi viaggiatori. Provo tanto affetto per Gattuso: brava persona, buon allenatore, forse ha qualche limite ed è arrivato alla fine della storia con il Napoli. La qualificazione alla Champions è a portata di mano, non provarci sarebbe un delitto. La Juventus sta rischiando alla grande, sarebbe una beffa per loro farsi prendere posto dal Napoli. Koulibaly? Da un anno e mezzo non è più lo stesso giocatore di prima, penso che il treno per una big sia saltato. Osimhen? In Francia ha fatto solo una stagione a grandi livelli, è stato pagato troppo ma bisogna dargli tempo”.