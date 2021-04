Napoli-Crotone, i precedenti sono in favore degli azzurri

Si avvicina tra Napoli e Crotone di sabato, in programma per le ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona. I precedenti disputati all’ormai ex “San Paolo”, sono a favore degli azzurri.Infati gli azzurri vantano 3 successi e solo un pareggio. Due vittorie nel biennio sarrista, una in serie B e il pareggio a reti inviolate con Luigi De Canio alla guida dei partenopei.

Napoli-Crotone 2-1 (Milik,Callejon) – 20/05/2018

Napoli-Crotone 3-0 (Insigne,Mertens,Insigne) – 12/03/2017

Napoli-Crotone 1-0 (Calaiò) – 17/03/2007

Napoli-Crotone 0-0 – 11/11/2001

A cura di Antonio Pisciotta