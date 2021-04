Meret, si allunga la lista delle pretendenti: anche l’altra Milano

L’Inter lo ha messo nel mirino come successore di Handanovic, interessa anche alla Roma ed a Napoli vive il dualismo con Ospina che, ovviamente, non può soddisfarlo. Alex Meret vorrebbe giocare, essere titolare, come giusto che sia. Ora, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si è aggiunto, alla lista di estimatori, anche il Milan. Meret è tra i profili graditi in caso di addio di Donnarumma. Il portiere azzurro sembra sia al centro del mercato delle big di Serie A. Donnarumma non ha dato una risposta all’offerta di rinnovo dei rossoneri, motivo per il quale il club starebbe iniziando a guardarsi intorno. Nel mirino, insieme all’ estremo del Napoli, anche Gollini e Musso, tutti e tre candidati per l’eventuale partenza di Gigio.