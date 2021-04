Marolda, giornalista: “Riscaldamento Diego? Quel balletto fu spettacolo”

Su Radio Marte, è intervenuto Francesco Marolda, giornalista, ecco le sue parole: “Riscaldamento di Maradona? Fu l’unica volta in cui si ebbe la sensazione che il Napoli la partita l’avesse già vinta. Mai visto un messaggio lanciato con tale tranquillità e sicurezza come quello. Il balletto su quella famosa canzone significava quasi come se lui volesse dire alla squadra che era con la testa libera, di sciogliere la tensione. La grandezza di quel momento è stata capita dopo. La più bella giocata era avvenuta quando la partita non era ancora più iniziata. Scarpe slacciate? A volte giocava persino le partitelle così. Quando fu detto a Diego come gli era venuto quel balletto lui disse che prima della partita c’erano dei giocolieri, tra cui uno che palleggiava, si divertò a guardarlo e poi pensò di fargli vedere chi era il più bravo, di fatto era una inconsapevole sfida. Il Napoli si prese la qualificazione durante quel riscaldamento.”