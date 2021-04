Lozano, pronto per il rush finale: sarà di nuovo l’uomo in più

Undici partite alla fine del campionato, Lozano potrà essere ancora determinante: il messicano con 13 reti è il bomber stagionale degli azzurri con Insigne. E’ cresciuto moltissimo con Ringhio e in questa stagione ha fatto la differenza. Il suo impatto è stato subito decisivo, già nella prima partita di campionato a Parma. Un punto fermo per Gattuso fino all’infortunio contro la Juve. Quest’anno nel periodo di assenze contemporanee di Mertens e Osimhen è stato schierato anche da centravanti e si è disimpegnato bene riuscendo ad assicurare profondità alla manovra d’attacco. Lozano è stato costretto a restare fuori 40 giorni per infortunio (distrazione al bicipite femorale della coscia destra) ma adesso è tornato e dopo aver lasciato il segno con il Messico vuole tornare nuovamente a farlo anche con il Napoli. Pronto per il rush finale, a cominciare dal Crotone e poi il recupero contro la Juventus all’Allianz Stadium. Proprio contro i bianconeri realizzò l’anno scorso il suo primo gol con il Napoli nella partita persa 4-3 dagli azzurri allenati da Ancelotti.

Il Mattino