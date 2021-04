Lozano fa le scintille è super carico e si candida. Valuterà Gattuso il suo impiego

Lozano torna carico più che mai dalla parentesi in nazionale con il Messico: il Chucky ha realizzato di testa, all’ultimo minuto, il gol vincente nell’amichevole contro Costa Rica di martedì sera a Vienna.

L’attaccante messicano potrà rappresentare l’arma in più in attacco per Gattuso in questa volata Champions League. Dopo l’infortunio muscolare accusato nel match vinto al Maradona contro la Juve è tornato negli ultimi venti minuti della sfida vinta all’Olimpico contro la Roma dando già dei buoni segnali. Altri sono arrivati dalle due partite giocate con il Messico, la prima contro il Galles persa 1-0 sabato a Cardiff e la seconda vinta 1-0 contro Costa Rica a Vienna proprio con un suo gol vincente. Martino, il ct della nazionale messicana, lo ha impiegato in tutte e due le sfide per tutta la partita nel reparto d’attacco: Gattuso oggi nell’allenamento a Castel Volturno valuterà le condizioni di Lozano e quelle degli altri azzurri di ritorno dalle nazionali per fare le sue valutazioni in vista del match di sabato contro il Crotone. R. Ventre (Il Mattino)