Koffi Djidji (dif. Crotone): “A Napoli ci servono punti. Difesa attenta contro i loro attaccanti”

Sabato alle ore 15,00, alla vigilia di Pasqua, si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona, la sfida tra il Napoli e il Crotone. Ieri, attraverso il sito calabrese, le parole del difensore Koffi Djidji. “L’aver subito molte reti nell’ultimo periodo mi ha fatto arrabbiare, perchè per salvarci dobbiamo essere più attenti per subirne di meno. Ci sono ancora 10 gare e ci servono punti per risalire la china. A Napoli sappiamo che non sarà semplice, sono una buona squadra, ma a noi serve fare risultato. Hanno una buona squadra, attaccanti rapidi, perciò dovremo stare attenti”.

La Redazione