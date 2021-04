Gardi, agente: “Elmas? E’ un grande giocatore. Karbownik? Cosa passata”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto George Gardi, agente di Elmas, ecco le sue parole: “Elmas? Credo che il Napoli abbia un grande giocatore in squadra che deve affermarsi, credo lo farà a breve.

Il Napoli ha rifiutato offerte da parte di Benfica e Borussia Dortmund per lui? Non rispondo su questo. Elmas vale 40 milioni? No questa è la mia idea. Credo che se una grande squadra cerca un giocatore di quel livello là, leader della propria nazionale, ad una cifra meno di quella che ho detto non lo trovi. Il futuro di Elmas è ancora a Napoli? Lui ha un contratto ancora molto lungo fino al 2025. È contento al Napoli e per il momento va tutto bene. Karbownik al Napoli? No fu una cosa passata. C’è stata una trattativa, ma per alcune dinamiche di alcuni calciatori che non sono usciti dal Napoli, non si è conclusa. Ruolo di Karbownik? Lui ha cominciato come terzino destro. Dopo a causa di un infortuno di un compagno ha giocato a sinistra facendo molto bene, ma è piede destro. Giocava a sinistra con risultati sorprendenti. Il suo ruolo originale è quello di terzino destro. Schuurs? Interessa a tutte le grandi d’europa, incluso il Napoli. Credo che tanti giocatori bravi siano seguiti dal direttore e lui rientra tra questi. Non sarà facile, ha un contratto molto lungo. Le sue caratteristiche? Lo definirei un regista difensivo. È un difensore moderno, uno che gioca molto bene da dietro. È un calciatore completo. Sta facendo gli europei molto bene con l’under 21”.