Le dichiarazioni dell’ex allenatore Gianni Di Marzio, ex allenatore di calcio, ha detto la sua sul possibile scenario in casa Napoli. Queste le sue parole rilasciate trasmissione ‘Maracanà’ di TMW Radio: “Ho i miei dubbi sull’arrivo di Tare. Inzaghi è tra i papabili per la successione di Gattuso, con Italiano che credo non sia un’idea campata in aria“

Fonte: calciospezia.it