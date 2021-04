[Formazioni] Napoli-Crotone, Bakayoko al fianco di Fabian. Due assenze sulle fasce per Cosmi

Il Napoli prosegue la preparazione a Castel Volturno, oggi torneranno tutti i Nazionali, carichi tra gol e assist, in vista del match contro il Crotone. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di Ospina e Demme, entrambi infortunati, ma nulla di serio, oltre che allo sfortunato Ghoulam. Bakayoko favorito per giocare la fianco di Fabian Ruiz. Per il resto al posto dello squalificato Koulibaly, giocherà Manolas con Maksimovic. In attacco Politano, Zielinski, Insigne, alle spalle di Osimhen. Per i calabresi ci sono i recuperi di Luperto e Ounas, mentre saranno out Pedro Pereira e Reca per le fasce. In attacco spazio al duo Simy e Di Carmine, con Messias nella mediana a cinque.