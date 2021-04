Doppio ritiro per il Napoli, le date per Castel di Sangro: «In Abruzzo dal 22 luglio al 5 agosto»

Un doppio ritiro, prima a Dimaro – come non era accaduto un anno fa a causa della pandemia – poi a Castel di Sangro, ripetendo l’esperienza della passata estate. «Abbiamo qualche mese in più rispetto allo scorso anno per preparare il ritiro del Napoli i » ha detto il sindaco della cittadina abruzzese Angelo Caruso intervenuto alla Radio Ufficiale del Napoli. «Le esigenze della scorsa estate le abbiamo fronteggiate bene, quest’anno speriamo di fare ancora meglio» ha spiegato il primo cittadino ai tifosi. «Abbiamo tante idee, una di queste potrebbe essere un pass vaccino per gli spettatori, una sorta di patentino stadio per poter accedere ad allenamenti e partite del Napoli qui in Abruzzo. Le date? Non sono ancora ufficiali. Se è confermato che vanno a Dimaro, qui dovrebbero venire il 22 luglio e ci resteranno fino al 4-5 agosto». Fonte: Mattino.it