Damiani su Galtier: “De Laurentiis lo vuole? Farebbe bene in Italia”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore e agente: “Quando vengono fatti accordi, vuol dire che alla società sta bene. Ci sono dei regolamenti, purtroppo ci sono persone che sono al di fuori di questo. Su questo dovrebbe intervenire la Uefa o la Fifa per sanzionare chi non si comporta in modo corretto. De Laurentiis amico dei procuratori? Non commento quello che fa il Napoli. Se si avvale di certi procuratori, mi auguro che siano seri e bravi. Donnarumma? Io posso fare solo un discorso generale. Per la vita di una persona prenderne 8 o 10, cambia veramente poco. Ognuno fa i suoi interessi. Se Raiola e il Milan non si sono messi d’accordo vuol dire che ci sono problemi che non sono stati ancora risolti. I procuratori fanno sempre gli interessi dei propri assistiti. Credo che alla fine rimarrà al Milan. De Laurentiis vuole Galtier? Ha fatto un’esperienza al Monza. È un allenatore molto preparato e mette le squadre in campo sul piano tattico molte organizzato. Ha fatto buoni risultati. Credo sia un allenatore che potrebbe fare molto bene nel campionato italiano. Siamo amici, ma non curo i suoi interessi. Non posso che parlarne bene. Galtier avrebbe i requisiti per allenare il Napoli? Credo si sì. È un uomo di cultura con idee chiare. Ha tutte le caratteristiche per fare bene in un grande club come il Napoli. Il Napoli è una grande piazza, ma è una scelta”.