Da Ospina a Petagna, aggiornamenti sugli infortunati in casa Napoli

Di solito la pausa per le nazionali non sono mai gradite da allenatori e presidenti, ma nel caso del Napoli è stata una sorta di benedizione, visto che la rosa è quasi al completo. Ieri si sono allenati con il gruppo Rrahmani e Petagna, quindi abili e arruolabili per il match contro il Crotone. Per David Ospina, nessuna frattura al dito della mano sinistra, si valuterà il tutto alla viglia del match di Torino di martedì prossimo. Per Diego Demme invece ancora terapie e piscina, per l’infiammazione tibiale, nulla di serio, ma difficilmente verrà rischiato. Infine Dries Mertens, per lui solo una botta alla clavicola, verrà valutato in questi giorni, però probabilmente partirà dalla panchina contro i calabresi di Cosmi.

La Redazione