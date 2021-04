Cartellini pesanti in vista di Juventus-Napoli

E’ chiaro che il pensiero in casa Napoli è rivolto al match di sabato pomeriggio contro il Crotone, dove i punti in palio sono importanti, ma non è semplice visto che poi mercoledì 7 Aprile ci sarà la Juventus. Il rischio cartellino in casa azzurra c’è e riguarda ben tre calciatori: Mario Rui, Demme e Lozano. Per il centrocampista tedesco,, probabilmente però verrà lasciato a riposo dopo l’infiammazione alla tibia. In casa bianconera invece nessuno in diffida.

Diffidati

Napoli – Mario Rui; Demme e Lozano

La Redazione