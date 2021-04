Banfi, attore: “Voglio bene a De Laurentiis ho lavorato con lo zio”

Lino Banfi, attore, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Fatemi parlare con De Laurentiis, accetterei un contratto di sei anni per allenare il Napoli come Oronzo Canà. I ragazzi li metto a posto con i cibi, li aggiusto con le cozze pelose. Usiamo la bi-zona, il 5-5-5 ed il nodo al pettine. Ci rimettiamo a posto subito. Voglio bene a De Laurentiis ho lavorato con lo zio, Fonseca lo vedo tristelleto, non come gli chef tristellati, ma inteso come triste e lento. Ho amato Mazzone quindi amo Gattuso. Oggi sono allegro. Ho fatto il vaccino e sono felice. Canà allenerebbe più il Bari che il Napoli, anche perché adesso c’è più bisogno in Puglia”