Auriemma: “Juve-Napoli la partita chiave per poter raggiungere la Champions”

Il giornalista Raffaele Auriemma parla dei prossimi impegni di campionato del Napoli: “Juve-Napoli potrebbe essere la gara chiave per la stagione degli azzurri, o meglio potrebbe esserci una svolta positiva per il campionato partenopeo perché oggi hanno tutto a loro vantaggio. Sono a due punti di distanza dal quarto posto (da Juve e Atalanta) quindi, anche nel malaugurato caso in cui arrivasse una sconfitta nella gara del 7 aprile, il Napoli resterebbe comunque solo due punti dal quarto posto (cioè dalla Dea). Se gli azzurri dovessero pareggiare a Torino, invece, accorcerebbe di un punto il distacco dalla zona Champions. Se poi addirittura dovesse vincere si spalancherebbero delle praterie, perché supererebbe in un colpo solo Juve e Atalanta andando al terzo posto”.