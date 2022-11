Traini (app. Mitiga): “Se risulti negativi ed hai un QR code potrai entrare negli stadi, siamo in attesa di approvazione”

Fabio Traini, co-fondatore dell’App Mitiga, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “App Mitiga? Nasce da un’intuizione del mio collega Daniele ingegnere biomedico: dovendo entrare in sala operatoria deve fare un tampone ogni 48 ore, nonostante sia vaccinato. Abbiamo iniziato a lavorare su questa soluzione da novembre e siamo operativi da gennaio. Adesso che si parla di riaperture, vogliamo provare a farlo con questo progetto. La nostra App si appoggio ad una rete affidabile sul territorio. Noi diamo il “go” per accedere all’evento dopo un tampone rapido di terza generazione che si fa anche in farmacia. Se risulti negativo, hai un QR code che ti consente di entrare a qualsiasi evento. Tutto in totale anonimato, tutto per la possibilità di accedere agli eventi, quindi non è una solo una questione sportiva. Accettiamo sia il vaccino (dopo che potremmo accedere agli elenchi) che il risultato del tampone sempre attraverso il QR code. Il tampone da 48 ore di validità al QR code che, ad esempio, si esibisce all’ingresso dello stadio. Siamo in attesa di approvazione del CTS: già tanti eventi nel mondo dall’America l’Olanda si sono fatti con lo stesso principio. Con la Figc stiamo lavorando: il 7 aprile la UEFA dichiarerà come ci si muoverà. La speranza è che quest’estate Si possa partecipare agli eventi e quindi andare ad esempio anche negli stadi agli europei”.