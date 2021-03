Si infortunia in allenamento Ospina, le previsioni per il rientro

Si ferma Ospina, un infortunio rimediato nell’allenamento di ieri pomeriggio alla ripresa della preparazione del Napoli a Castel Volturno: infrazione del quarto dito della mano sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate martedì: salterà la sfida di sabato al Maradona contro il Crotone e si verificherà la sua disponibilità per la trasferta di mercoledì prossimo contro la Juve. La sua presenza contro i bianconeri al momento è in dubbio, potrebbe farcela perché le prime sensazioni è che l’infortunio non sia particolarmente preoccupante, in caso contrario sarà poi pronto per la trasferta contro lo Spezia. R. Ventre