Riposo “forzato” contro il Crotone per Ospina e Demme

Il ritorno agli allenamenti a Castel Volturno, non ha portato con se buone notizie per Gattuso, in vista della sfida contro il Crotone di Serse Cosmi. Si è fermato per l’infrazione al quarto dito della mano sinistra il portiere Ospina e salterà il match di sabato e quasi certamente la Juventus. Diego Demme si è allenato a parte per un’infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra. Al loro posto pronti Meret e Bakayoko, anche se il tedesco probabilmente avrebbe riposato visto che era in diffida e rischiava di saltare la Juvventus.

