Qualificazioni Mondiali, Spagna-Kosovo 3-1: Netta vittoria delle furie rosse, Fabian subentra nella ripresa

La Spagna del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz scende in campo a Siviglia per le qualificazioni Mondiali di Qatar 2022. Nel primo tempo la Spagna domina la gara ed al 34′ passa in vantaggio con una fucilata al limite di Dani Olmo su assist di Jordi Alba. Due minuti dopo le furie rosse raddoppiano. Ferran Torres aggancia un preciso passaggio in area e si ritrova uno contro uno col portiere. Con rapidità calcia rasoterra all’angolino basso di sinistra e raddoppia. Nella ripresa al 68′ entra anche Fabian in campo tenuto a riposo ad inizio gara. Al 70 il Kosovo accorcia la gara. Il portiere spagnolo Simo sbaglia clamorosamente l’impatto col pallone e regala di fatto la sfera a Besar Halimi che calcia di prima intenzione dalla lunga distanza e sigla il 2-1. Al 78′ la Spagna si riporta nuovamente in doppio vantaggio. Da calcio d’angolo Moreno stacca più alto di tutti e sigla il 3-1.

Jordi Alba passa a Dani Olmo (Spagna) che prende palla e calcia una fucilata dal limite. Palla in rete nel sette di destra e punteggio ora di 1:0.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Garcia, Inigo-Martinez, Jordi Alba; Pedri(68’Fabian Ruiz), Busquets(82’Rodri), Koke; Ferran Torres, Morata(69’Moreno), Olmo(82’Canales). All. Luis Enrique.



Kosovo (3-4-1-2): Ujkani; Vojvoda, Dresevic, Altti; Hadergjonaj, Halimi, Kryezu, Kololli(57’Zenedi); Celina; Rashica(55’Kastrati), Muriqi. All. Challandes.

MARCATORI: 34’Olmo(S), 36′ Ferran Torres(S). 70′ st Besar Halimi(K), 75′ Moreno(S).

Ammoniti: Kryeziu(K)

A cura di Antonio Bisesti.