Prosegue l’ottimo momento in nazionale per Elmas per la gara di qualificazione per i prossimi mondiali in Qatar nel 2022. Dopo la rete alla Moldavia, dove ha segnato con freddezza sotto porta, questa sera si è ripetuto contro la Germania. Il centrocampista del Napoli batte Ter Stegen con un tiro superbo per il gol dell’1-2.

La Redazione