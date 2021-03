QUALIFICAZIONE QATAR 2022 – Lituania-Italia, formazioni ufficiali. Panchina per Di Lorenzo e Insigne

Questa sera a Vilnius l’Italia affronterà alle ore 20,45 i padroni di casa della Lituania per la terza partita di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar 2022. Il c.t. degli azzurri Roberto Mancini ha deciso l’undici da mandare in campo. Panchina per Di Lorenzo e Lorenzo Insigne.

Lituania (4-3-2-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus, Slivka, Novikovas, Sirgedas, Cernych. CT Urbonas

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson, Pessina, Locatelli, Pellegrini, Bernardeschi, Immobile (C), El Shaarawy C.t. Mancini

La Redazione