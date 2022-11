QUALIFICAZIONE QATAR 2022 – Lituania-Italia 0-2, panchina per Di Lorenzo e Insigne. Terzo successo di fila per gli azzurri

A Vilnius l’Italia ha affrontato i padroni di casa della Lituania per la terza gara di qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar 2022. Il primo tempo gli azzurri faticano a creare occasioni, dove la squadra di Urbonas si chiude bene senza concedere poco agli avversari. L’unica occasione è con El Sharaawy che cicca la palla da pochi passi. Nella ripresa l’Italia entra con un piglio diverso e sblocca con la rete di Sensi, tiro che sorprende il portiere Svedkauskas. L’estremo difensore della Lituania però si supera con le conclusioni ravvicinate di Pessina e Immobile. La punta della Lazio, sembra non essere la sua serata che spreca almeno un paio occasioni, compreso il colpo di testa. I padroni di casa hanno la palla del pareggio con Eliosius, ma si supera Donnarumma. Nel recupero arriva la rete del raddoppio che Immobile trasforma, ma dopo il triplice fischio il ragazzo di Torre Annunziata è apparso quasi sconsolato per le occasioni sprecate. Italia che scatta al primo posto, senza subire reti e in pochi giorni ha realizzato sei reti. Mancini aggancia Lippi con 25 risultati utili di fila e ora sotto con gli Europei.

Factory della Comunicazione

LITUANIA-ITALIA 0-2

47′ Sensi, 95′ rig. Immobile

LITUANIA (4-5-1):Svedkauskas; Girdvainis, Beneta, Valtkunas, Mikoliunas (74′ Gaspuitis); Novikovas, Dapkus, Simkus (83′ Petravicius), Slivka, Sirgedas (59′ Eliosius); Cernych (74′ Kazlauskas). All. Urbonas

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Toloi 6, Mancini 5,5, Bastoni 5,5 (88′ Acerbi s.v.), Emerson 5 (56′ Spinazzola 6); Pellegrini 5 (46′ Sensi 6,5), Locatelli 6, Pessina 6 (62′ Barella 6); Bernardeschi 6, Immobile 6, El Shaarawy 4,5 (46′ Chiesa 5,5). All. Mancini 6

Ammoniti: Pellegrini, Simkus, Pessina, Locatelli, Vaitkunas

Note: Recupero: 2′ p.t.; 4′ s.t.

A cura di Alessandro Sacco