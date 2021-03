Procuratore…quanto mi costi? Il Napoli “raddoppia” rispetto al 2019

Il mondo del calcio, in tutte le sue componenti, sta subendo danni dalla pandemia Covid 19. E, vista la contrazione del calciomercato, anche i procuratori hanno perso una bella fetta di incassi. La Figc ha pubblicato dei dati in merito. La Serie A, nel complesso, ha pagato in commissioni varie agli agenti 138 milioni di euro, con una media di quasi 7 milioni di euro a squadra, in calo rispetto al 2019 quando i club avevano speso 187 milioni di euro. Juventus, Roma, Milan e Napoli hanno speso da sole circa 66 dei 138 milioni complessivi. I bianconeri 20,8 milioni, la Roma 19,2, il Milan 14.3. Il Napoli ha speso per 12.080.740,79 milioni, per l’esattezza. Più dell’Inter, il doppio dell’Atalanta e della Lazio. Da sottolineare, come afferma anche il Napolista, la differenza di trend: la Juventus è passata da 44,3 a 20,8 milioni di euro, ovvero ha dimezzato la spesa. Il Napoli invece nel 2019 aveva pagato ai procuratori commissioni per 5,2 milioni, nel 2020 – complice la dispendiosissima campagna acquisti – ha raddoppiato, arrivando a 12 milioni di euro.