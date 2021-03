PRIMAVERA 2 – Reggina-Napoli 1-2, successo meritato degli azzurrini. Decide Cioffi

Questo pomeriggio al Centro Sportivo Sant’Agata, si è giocato il recupero di campionato Primavera 2, valevole per la terza giornata tra la Reggina e il Napoli. Match che gli azzurrini hanno vinto con merito, correndo pochi rischi. Idasiak ha fatto un solo intervento su Provazza nel secondo tempo. I partenopei passano in vantaggio con Ambrosino che con un diagonale sfrutta l’incertezza della difesa calabrese. La Reggina pareggia al minuto 82 con la punizione di Bezzon palla precisa nell’angolo. La squadra granata resa in dieci per il rosso ai danni di Domanico. Prima del recupero però il gol vittoria realizzato da Cioffi. Un importante successo per i ragazzi di Cascione che resta imbattuto per la quarta gara di fila, sale al quarto posto, con 18 punti in classifica.

Marcatori: 77′ Ambrosino (N), 84′ Bezzon (R), 90′ Cioffi (N).

Reggina: Lofaro, Foti (64′ Nemia), Spaticchia, Bongani, Pellicano, Rechichi, Carlucci (81′ Tersinio), Scolaro (81′ Traore), Zinno (71′ Domanico), Rao (46′ Bezzon), Provazza. A disp.: Tortorella, Aliquò, Di Bella, Pannuti, Clemente, Costantino, Pastorella. All.: Falsini.

Napoli: Idasiak; Barba, Romano, Spedalieri, Costanzo; Virgilio, Sami (71′ Cataldi), Vergara, Cioffi; D’Agostino, Furina (64′ Ambrosino). A disp.: Pinto, Amoah, Acampa, D’Onofrio, Guarino, Iaccarino, Potenza. All.: Cascione.

Arbitro: Sig. Marotta di Sapri.

Ammoniti: Spaticchia (R), Bezzon (R), Costanzo (N).

Fonte: mondoprimavera.com