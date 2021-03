Politano già 8 gol a caccia del record con il Sassuolo

Sin da quando è arrivato da queste parti e soprattutto in questa stagione Politano non ha fatto altro che lavorare e accettare ogni decisione di Gattuso, senza soffrire la concorrenza di Lozano – almeno in apparenza – e anzi sfruttando al massimo ogni occasione. Tanto da diventare l’uomo del gol dalla panchina insieme con Muriel: 4 graffi in corsa, finora. Gran bel risultato, certo, mentre ottimo è il bilancio complessivo: 8 reti in campionato (e 5 assist), a due passi dal record personale stabilito con il Sassuolo nel 2018, e 11 in totale come all’epoca. Il tempo per ritoccare è a suo favore, certo, ma già così bisogna credergli sulla parola: «È la mia stagione migliore», disse a febbraio. Per la perfezione? Non resta che andare in Champions.