Palmeri, giornalista: “Gattuso sabato non deve esagerare col turnover”

Su Radio Crc è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista di BeInSports, ecco le sue parole: “Non è ancora il caso di pensare alla Juve. Gattuso sa che sabato non potrà esagerare col turnover, perché il miglior modo di preparare la trasferta di Torino è battere il Crotone. Ospina-Meret? Ci si aspettava di più da Meret, visto che è stato pagato 25 milioni. Gattuso gli preferisce Ospina per la costruzione dal basso, ma anche Meret sta migliorando. Il futuro dei due dipenderà dalla scelta dell’allenatore. Credo che Meret possa andare via in prestito soltanto nel caso lo chiedesse esplicitamente”.