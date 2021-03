Il futuro di Lorenzo Insigne sarà uno dei temi che il Napoli vorrà prendere in considerazione, per costruire la squadra competitiva. Per la verità, come ha riportato ieri sera Sky, ci sono stati i primi contatti. L’agente del capitano degli azzurri Vincenzo Pisacane, però ha deciso che se riparlerà a fine stagione. Insigne è concentrato per conquistare la Champions e solo in estate si tratterà l’argomento, ma tutte le parti vogliono che ci sia il lieto fine.

La Redazione