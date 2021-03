Napoli/Crotone: dovrebbe farcela anche Demme, l’equilibratore

Qualche “rientro” previsto per sabato contro il Crotone. Mancherà Koulibaly per squalifica, al suo posto Manolas. Verso il completo recupero anche Rrahmani che dovrebbe farcela ad essere disponibile. E, nonostante lo stop di ieri, dovrebbe esserci anche Demme, il playmaker insostituibile, colui che assicura equilibrio e copertura. Per lui infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra, il tedesco ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra e in piscina. Fase difensiva, quella azzurra, notevolmente migliorata: il Napoli non ha subito gol nelle ultime due trasferte contro Milan e Roma vincendo due scontri diretti importantissimi nella corsa Champions League e concedendo pochissimo in fase conclusiva agli avversari. Solidità esterna ritrovata, dopo una lunga serie negativa, una qualità che sarà fondamentale nelle ultime 11 partite a cominciare da quella di sabato contro il Crotone di Cosmi e poi ovviamente per l’attesissimo recupero di mercoledì 7 aprile contro la Juventus.

Il Mattino