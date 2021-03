L’alternanza è il leitmotiv: sabato “ritorna” Alex Meret

A volte sono cause di forza maggiore. Fatto sta che l’ alternanza continua. Per la porta azzurra è così. Nelle ultime partite Ospina, sabato toccherà a Meret. L’ex Spal era stato impiegato contro Juve (Ospina si fece male nel riscaldamento), Atalanta, Benevento e Sassuolo e nei due match di Europa League al Maradona contro il Granada, quindi, per sei partite consecutive. I due portieri sono due punti di forza del reparto arretrato che è il terzo meno battuto della serie A con 29 gol al passivo (la Juventus è la meno perforata con 23 gol, poi l’Inter 26 gol). Napoli solido soprattutto nelle partite in casa dove ha subito 11 reti ed è la seconda difesa meno battuta dopo la Juve (10 reti) e che nelle ultime cinque sfide al Maradona ha incassato una sola rete, quella di Soriano del Bologna, dopo averne chiuse quattro consecutive senza prendere gol contro Fiorentina, Parma, Juventus e Benevento. Squadra azzurra che per ben 11 partite è riuscita a non incassare reti, un record per la serie A, subito dopo c’è l’Inter con 10 match senza subire gol.