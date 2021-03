L’ Inter deve sostituire Ranocchia e punta Maksimovic

“Piace Maksimovic del Napoli: per ora è stato fatto solamente un sondaggio esplorativo, legato a quello che sarà poi il nuovo piano tecnico ed economico per il futuro, ancora da decidere. Il difensore serbo è corteggiato da diverse squadre della Premier League, ma la sua volontà sarebbe quella di restare in Italia.”

E’ quanto si legge sul sito dell’ esperto di mercato, Gianluca di Marzio. Dovrebbe, anzi, per meglio dire, potrebbe essere il difensore in scadenza con il Napoli il sostituto del nerazzurro Ranocchia.