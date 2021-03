(Formazioni) Lituania-Italia, ampio turnover del c.t. Mancini

Questa sera alle ore 20,45 a Vilnius l’Italia del c.t. Mancini cercherà un altro successo, il terzo di fila, per la qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022. I padroni di casa giocherà con il 4-5-1, per cercare di concedere poco spazio agli azzurri. Il c.t. Roberto Mancini, farà ampio turnover, con un paio di dubbi. Toloi o Di Lorenzo a destra e se impiegare dal primo minuto Lorenzo Insigne, anche se potrebbe partire dalla panchina. Per il resto di nuovo spazio a Locatelli al posto di Sensi a centrocampo.

La Redazione