Emmanuel Amunike (c.t. Under 17 Nigeria): “Osimhen? Da piccolo aveva un soprannome particolare”

Ieri pomeriggio a Lagos di è giocata la gara di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa tra la Nigeria, già qualificata, e il Lesotho. I biancoverdi hanno vinto per 3-0, con protagonista Victor Osimhen con un gol e un assist, man of the match della sfida, dove ha ricevuto un premio in soldi. Il suo c.t. ai tempi dellUnder 17 Emmanuel Amunike ha parlato della punta del Napoli ed ex Lille: “Già da quando era piccolo si capivano le sue capacità, era talmente veloce che lo soprannominavamo “piccante”. Lui ha sempre odiato perdere, litigava con i compagni di squadra se giocavano male. Un consiglio? Se lavora sodo e resta umile, mantenendo i giusti collaboratori, non c’è limite al livello che può raggiungere”.

La Redazione