Difesa tra presente e futuro: alcune valutazioni da fare in estate

Occhi puntati sulla difesa. Nelle ultime gare pare che il Napoli abbia riacquisito una certa solidità in questo reparto. Buone le prestazioni di tutti i difensori, tra i migliori contro Milan e Roma sia Maksimovic che Hysaj, entrambi in scadenza di contratto e che andranno via a fine stagione. Riconferma per Manolas, Rrahamni, Mario Rui e Ghoulam, da capire in estate quale sarà il futuro di Koulibaly, gioiello azzurro che potrebbe finire nuovamente nel mirino dei top club europei a cominciare da quelli di Premier League. I primi movimenti in entrata, quindi, riguarderanno la difesa ma tutto verrà deciso più avanti quando sarà chiaro il nuovo allenatore. Tra le possibili opzioni il difensore centrale argentino Senesi del Feyenoord e il terzino svedese Gudmundsson del Groningen.

Il Mattino