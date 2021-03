Per la Juventus non arrivano buone notizie dal ritiro della nazionale turca. Il difensore centrale ex Sassuolo Merih Demiral è positivo al Covid-19 e tornerà in giornata con un volo sanitario. Pirlo quindi dovrà fare a meno del calciatore per il derby di sabato contro il Torino e il recupero del 7 Aprile contro il Napoli. Questo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport.

La Redazione