Gli azzurri contro la Juve hanno fatto una scelta diversa dal Crotone

Il Napoli, dopo la pausa per le nazionali, avrà un tour de force non male, da qui a fine stagione, perciò dovrà dosare le forze per centrare l’obiettivo della Champions League. Sabato ci sarà il match contro il Crotone, mentre mercoledì 7 Aprile alle ore 18,45 il match contro la Juventus. Contro i bianconeri spazio ai vari Koulibaly, Hysaj, Demme, Lozano e Mertens. Insomma il top per una sfida che deve dare continuità ai colpi esterni contro Milan e Roma. Ma prima il Crotone per avere quella continuità che è mancata per tutta la stagione.