Angelo Caruso (sind. Castel di Sangro): “Importanti novità per i tifosi in vista del ritiro del Napoli”

Il Napoli è concentrato sul campo dove rincorre la zona Champions, ma al tempo stesso si inizia a pensare per la prossima stagione. A Radio Kiss Kiss è intervenuto il sindaco Castel di Sangro Angelo Caruso, sede del prossimo ritiro del club azzurro. “Quest’anno abbiamo un po’ di tempo in più per organizzare il ritiro del Napoli. Aspettiamo il patentino per gli spettatori che non esiterei a farli entrare al Patini. Se è confermata la puntata a Dimaro le date saranno 22 luglio al 4-5 agosto”.

La Redazione