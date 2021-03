Dopo oltre un mese fermo per infortunio, nel finale contro la Juventus, l’esterno d’attacco Hirving Lozano, ritorna in nazionale con il Messico e va a segno. Questa sera in occasione dell’amichevole in Austria contro la Costa Rica “El Chucki” va in gol di testa al minuto 89 che sfrutta l’assist di Rumo Barron, dopo anche la buona prova nell’altra sfida contro il Galles.

La Redazione