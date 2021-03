Verona/Napoli, continuano “gli affari” anche dopo Zaccagni

Verona/Napoli: si raddoppia. Dopo Zaccagni, si aspetta il termine del campionato per definire un affare già fatto, il club azzurro vorrebbe sedersi e parlare con gli scaligeri di un altro veneto interessante. Trattasi di Barak. Su La Gazzetta dello Sport, in merito alle due questioni, si legge: “Giuntoli ha presentato una prima offerta al club veneto di 10 milioni di euro per Zaccagni e i due club hanno ben presto trovato l’intesa: per fine stagione si aspetta l’ok del giocatore. E lo stesso dirigente è pronto a presentare un’offerta simile per Barak”