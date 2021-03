Ventura, allenatore: “Credo che Gattuso abbia accusato le chiacchiere”

Gian Piero Ventura, ex allenatore del Torino, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Le chiacchiere sul futuro danno fastidio a tutti gli allenatori. Credo che anche Gattuso soprattutto all’inizio lo abbia accusato. Però Rino è stato bravo a compattare il gruppo continuando ad avere ottimi risultati. Non mi piace parlare del futuro del Napoli quando c’è ancora Gattuso in panchina. La difesa a tre? Quella che fa Juric è totalmente diversa da quella che fa Simone Inzaghi. Non tutti i difensori sono in grado di farla. Il Maksimovic che ho avuto io è totalmente diverso da quello che vedo adesso. Nikola è un giocatore di grande personalità e di ottima tecnica, non so perché non si sia espresso come lo conoscevo io. Se va da Conte credo sia adattissimo come centrodestra in una difesa a tre”