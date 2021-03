Ultime Napoli – Petagna e Lobotka, corrono verso il Crotone

Il Napoli oggi tornerà ad allenarsi a Castel Volturno, con il Crotone nel mirino, per centrare la quarta vittoria di fila in campionato. Per Gattuso iniziano ad esserci buone notizie dall’infermeria. Ieri, anche se non c’era la sessione d’allenamento c’era a Castel Volturno, Andrea Petagna, cresce l’ottimismo di vederlo nella lista dei convocati. Stesso discorso vale per Lobotka, mentre i prossimi giorni si cercherà di capire lo stato di forma per Rrahmani che la scorsa settimana aveva svolto lavoro differenziato.

La Redazione