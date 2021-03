UFFICIALE – Panchina d’Oro al tecnico del Sassuolo femminile Piovani

Mister Gianpiero Piovani è stato votato dai colleghi tecnici quale migliore allenatore della Serie A Femminile per la Stagione 19/20. Un successo che a causa della pandemia, per la prima volta nella storia di questo importante premio, giunto alla sua 29a edizione, non è stato celebrato nella cornice di Coverciano, ma è arrivato per via telematica, con le votazioni on-line.

Secondo riconoscimento per mister Piovani che aveva già ricevuto la Panchina d’oro per la Stagione 17/18, queste le sue parole: “Sono felicissimo e orgoglioso di ricevere questo premio prestigioso. Vorrei condividerlo con tutti i miei colleghi allenatori e le società che stanno contribuendo in maniera importante alla crescita di questo movimento, con il Sassuolo Calcio, ma soprattutto con le calciatrici e il mio staff che in questi anni sono stati fondamentali per far sì che tutto questo accadesse”.

“Nonostante la pandemia – ha sottolineato il presidente FIGC Gabriele Gravina – si rinnova la bellissima tradizione della Panchina d’Oro; anche con il voto telematico, la partecipazione degli allenatori è stata straordinaria. La Federazione crede nello sviluppo del Settore Tecnico, che rappresenta una delle nostre eccellenze, con nuovi strumenti e nuove modalità di formazione già varati e altri che stiamo studiando. Il Covid ha creato non poche problematiche, ma l’istruzione non si è mai fermata e l’aggiornamento tecnico è stato continuo e di grande qualità. Congratulazioni ai vincitori: un riconoscimento prestigioso che, in una situazione straordinaria come quella che stiamo vivendo, mi sento di estendere a tutta la categoria”.

Fonte: sassuolocalcio.it