Top Insigne: è tra i migliori 10 d’Europa. La classifica nei dettagli

La classifica è dominata da Leo Messi del Barcellona, seguito a ruota dal super bomber polacco del Bayern Lewandowski e dall’ex azzurro Jorginho. Un podio di altissimo livello che però addirittura ha estromesso Cristiano Ronaldo (finito quinto e preceduto da Ruben Dias del Manchester City). Motivo di ulteriore orgoglio per Lorenzo Insigne, sempre più simbolo del Napoli e della serie A. Il napoletano, infatti, è l’unico italiano (insieme al naturalizzato Jorginho) e con CR7 rappresenta il nostro campionato nella classifica dei giocatori più forti del continente. Due esponenti come quelli di Premier League, mentre sono tre quelli provenienti da Liga e Bundesliga. Insomma, anche senza la vetrina di una competizione europea (il Napoli è stato eliminato ai sedicesimi di Europa League dal Granada), Insigne è riuscito a conquistare una piazza d’onore nella top 10 dei migliori d’Europa. Un giusto premio alla luce di prestazioni continue e di valore che stanno contribuendo in maniera sostanziale anche al percorso di crescita costante del Napoli. Gli azzurri, infatti, sono in piena corsa per un posto in Champions League per il prossimo anno e alla luce delle ultime prestazioni convincenti hanno tutte le carte in regola per centrare la rimonta. B. Majorano (Il Mattino)