Roberto Macini (c.t. Italia): “Insigne? Capirò dopo l’allenamento il suo stato di forma”

Domani alle ore 20,45 a Vilnius, terza gara di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar 2022, per l’Italia contro la Lituania. Nel pomeriggio c’è stata la conferenza del c.t. azzurro Roberto Mancini.

Quali saranno le insidie nella gara di domani? “Sicuramente il campo, non siamo abituati a giocarci ma abbiamo due giorni di tempo per farlo. La Lituania non ci sarà spazio e sarà molto chiusa in difesa”.

Ha visto la gara della Lituania contro la Svizzera. Che impressione le hanno fatto gli avversari di domani? “È una squadra fisica che difende bene. Faranno meglio di come hanno fatto con la Svizzera, che ha avuto occasioni ma alla fine la partita è finita 1-0. La terza partita sarà poi molto difficile”.

Quanto è prezioso Insigne? Domani potrebbe riposare? “Dobbiamo valutare negli ultimi allenamenti le condizioni di tutti i giocatori. Ha giocato due partite intere e capiremo domani il suo stato di forma”.

La Redazione