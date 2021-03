QUALIFICAZIONI QATAR 2022 – Belgio-Bielorussia 8-0, panchina per tutta la gara per Mertens

Questa sera allo stadio Den Dreef di Hervelee, il Belgio, dopo il pareggio contro la Repubblica Ceca, ha affrontato la Bielorussia ed è stata una gara a senso unico. Nella prima frazione le reti di Batshuayi, Vanaken, poi la splendida rete sotto l’incrocio di Troussard e il diciottenne Doku che ha mostrato davvero tanto talento. Nella ripresa le altra marcature dell’ex Sampdoria Praet, Benteke, ancora Troussard e infine la rete di Vanaken. E’ rimasto in panchina sia l’interista Lukaku, De Buyin e anche Dries Mertens. Quest’ultimo per la botta alla clavicola. Ora tornerà a Napoli e si valuteranno le sue condizioni.

BELGIO (3-4-3): Mignolet; Alderweireld, Denayer (46′ Boyata), Vertonghen (64′ Dendoncker); Meunier, Praet (71′ Tielemans), Vanaken, T. Hazard; Trossard, Doku (76′ Januzaj), Batshuay (64′ Benteke). Allenatore: Martinez.

A disposizione: Kaminski, Casteels, Boyata, Dendoncker, De Bruyne, Tielemans, Lukaku, Mertens, Saelemaekers, Januzaj, Benteke, Castagne.

BIELORUSSIA (4-4-1-1): Gutor; Yuzepchuk, Naumov, Pavlovets, Poliakov; Ebong (46′ Savitiskiy), Kendysh (87′ Bakhar), Podstrelov (46′ Signevich), Stasevich; Lisakovich (75′ Klimovich); Kislyak (61′ Maevskiy). Allenatore: Marchel.

A disposizione: Pavlyuchenko, Chichkan, Antilevski, Bakhar, Bordachev, Klimovich, Laptev, Maevskiy, Savitskiy, Shvetsov, Signevich, Yablonski.

ARBITRO: Rumsas (Lituania). Assistenti: Radius e Sužiedėlis.

MARCATORi: Batshuay (Be) al 14′, Vanaken (Be) al 17′; Trossard (Be) al 38′; Doku (Be) al 42′; Praet (Be) al 49′; Benteke al 70′; Trossard al 76′; Vanaken (B) all’89’.

