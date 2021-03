Pizzul, ex telecronista Rai: “Insigne sa come compattare l’ambiente”

Bruno Pizzul, ex telecronista Rai per la Nazionale Italiana, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Punti di riferimento per Mancini? Insigne credo sia un pilastro sia per il Napoli che per la Nazionale di Roberto, il quale non rinuncerà mai al napoletano. Oltre che un grande valore tecnico, Insigne ha la capacità di compattare l’ambiente e creare un gruppo di amici. È un valore aggiunto, il suo esempio è contagioso: è uno di quei calciatori che sembra divertirsi e voler far divertire i suoi compagni. Il suo tiro a giro è un qualcosa di assolutamente straordinario. . Lo abbiamo accompagnato fin troppo con l’etichetta di “speranza”, ad oggi è diventato realtà, e le sue prestazioni lo dimostrano. Scudetto? Solo l’Inter può perderlo, ma nel calcio mai dire mai. Vaccino? Io l’ho fatto ed invito tutti a farlo, perché è l’unica strada che abbiamo per uscire da questa pandemia”.