Per la propria difesa, l’Inter guarda a Maksi lo svincolato

In casa Inter c’è bisogno di rinforzare la difesa. Marotta e Ausilio hanno tutta l’intenzione di cercare un esterno mancino e un difensore centrale di riserva (D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov sono tutti in scadenza). Per farlo, come scrive Tuttosport, la società nerazzurra sta tenendo d’occhio il mercato degli svincolati, di cui fa parte, a pieno titolo, il centrale del Napoli, Nikola Maksimovic. Il giocatore guadagna 1.2 milioni e vorrebbe 2.5″, riporta il quotidiano. Gli altri nomi sono quelli di Aissa Mandi del Betis, e dell’ ex sampdoriano Mustafi, ora allo Schalke 04 con un contratto semestrale firmato a gennaio scorso.