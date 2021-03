Per la prima volta il numero 10 non interessa ad Insigne

Il numero 10 non è per Lorenzo Insigne. Ma stavolta la cosa è tutt’altro che negativa. Nel Napoli quel numero è letteralmente taboo, perché appartiene alla storia del calcio e del club azzurro, a quel Diego Armando Maradona che ogni settimana viene omaggiato da Lorenzo con giocate di classe e prestazioni da trascinatore. Mentre nella classifica dei migliori giocatori del primo trimestre dell’anno del Cies – l’osservatorio mondiale del calcio – il decimo posto è occupato da Jadon Sancho del Borussia Dortmund, esattamente un gradino più in basso di Insigne che infatti è al nono posto. Una gran bella soddisfazione per il capitano del Napoli che con questo ennesimo riconoscimento si consacra al top del calcio italiano in ottica internazionale. Majorano (Il Mattino)